Україна отримає позику $1,49 млрд від Світового банку на зарплати бюджетникам
Відповідну угоду підписали сьогодні міністр фінансів України й регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України
Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
9 червня міністр фінансів України Сергій Марченко й регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі підписали угоду про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також угоду про фінансування з Міжнародною асоціацією розвитку проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
У рамках цього проєкту Україна отримає позику в розмірі 1,492 млрд дол. США.
Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів і бюджетних установ освітньої сфери на національному та регіональному рівнях.
"Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і забезпечувати стійке державне управління в Україні", – зазначив під час підписання угоди Сергій Марченко.
Проєкт з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні, пропозиції щодо старту якого Світовий банк надав уряду України в квітні, отримав фінансові гарантії від Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії. Паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, зокрема від Данії. Також цей проєкт буде співфінансуватися з внесків нового багатостороннього донорського фонду, який планують створити.
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