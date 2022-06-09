Україна отримає позику $1,49 млрд від Світового банку на зарплати бюджетникам

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

9 червня міністр фінансів України Сергій Марченко й регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі підписали угоду про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також угоду про фінансування з Міжнародною асоціацією розвитку проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

У рамках цього проєкту Україна отримає позику в розмірі 1,492 млрд дол. США.

Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів і бюджетних установ освітньої сфери на національному та регіональному рівнях.

"Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і забезпечувати стійке державне управління в Україні", – зазначив під час підписання угоди Сергій Марченко.

Проєкт з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні, пропозиції щодо старту якого Світовий банк надав уряду України в квітні, отримав фінансові гарантії від Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії. Паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, зокрема від Данії. Також цей проєкт буде співфінансуватися з внесків нового багатостороннього донорського фонду, який планують створити.