Польща вже відправила Україні техніки та зброї на $2 млрд

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Bild.

"Україна потребує важкого озброєння, танків. Я говорив із президентом Зеленським два дні тому. Він знову попросив мене (про зброю, - ред.)", - розповів Дуда.

Каже, що Україна вже отримала від Польщі понад 240 танків, майже 100 одиниць бронетехніки та озброєння. Також боєприпаси та ракети. Загалом відправили зброю на 2 млрд доларів.

"Це величезні витрати (для Польщі, - ред.), але ми розуміємо потребу (України, - ред.). Ми передали більшість зброї нашої армії. Це не були запаси, які ми мали на складах. Ми передали наші танки та бронетехніку", - наголосив президент Польщі.

Дуда також закликав усіх, хто має можливість, давати Україні артилерію. За його словами, це єдиний засіб, щоб стримати армію Росії.

Нагадаємо, нещодавно Польща підписала найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні майже на $630 млн. У повідомленнях не зазначено про яку саме зброю йдеться, але у твіттері уряду пишуть, що "Huta Stalowa Wola S.A., що належить до PGZ і є виробником обладнання для польської армії, зокрема, гаубиці "Краб" та самохідних мінометів "Рак".

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