Найбільша за 30 років. Польща уклала угоду на постачання зброї Україні на $630 млн
Польща підпише найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні майже на $630 млн
Про це повідомив польський уряд.
На спільній пресконференції на меткомбінаті “Cтальова Воля” (Huta Stalowa Wola) у вівторок, 7 червня, були присутні глава польського уряду Матеуш Моравецький, віцепрем’єр-міністр, міністр державних активів Яцек Сасін та міністр національної оборони РП Маріуш Блащак.
"Зараз ми підписуємо один із найбільших контрактів на озброєння за останні три десятиліття на постачання зброї в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде важливою полі бою, – зазначив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
За його словами, постачання частково фінансується ЄС та держбюджетом України. Загальна сума контракту становитиме майже 3 млрд злотих або близько $628 млн.
У свою чергу віцепрем’єр Сасін також зауважив, що цей контракт є “рекордним” для Польщі, його вартість сягає понад 2,7 млрд злотих.
“Такого контракту у польському ОПК за останні 30 років не було”, - підкреслив Сасін.
У повідомленнях не зазначено про яку саме зброю йдеться, але у твітері уряду пишуть, що "Huta Stalowa Wola S.A., що належить до PGZ і є виробником обладнання для польської армії, зокрема-гаубиці "Краб" та самохідних мінометів "Рак"".
У іншому дописі зазначено, що "польська зброя високо цінується. Перун або Краб – це ті види зброї, які нас найчастіше просять продати".
Також Моравецький зазначив, що "Перуни дуже добре показали себе на полі бою, їх хвалять в Україні. Я підтверджую, що ми будемо замовляти їх більше".
Відтак, імовірно, угода укладена на виготовлення та продаж 155-міліметрових самохідних артилерійських установок "Краб". Як повідомляло раніше польське видання Dzennik, уряд планує укласти контракт на майже 3 млрд злотих з Huta Stalowa Wola на виготовлення 60 гаубиць "Краб". При тому, що річний обсяг виробництва заводу становить 20-30 одиниць.
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