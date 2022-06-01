Польща перемогла Уельс у Лізі націй
У 1-му турі Ліги націй збірна Польщі виявилась сильнішою за Уельс
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:1. Польща пропустила першою після того, як за Уельс на 52-й хвилині відзначився Джонатан Вільямс.
Поляки відповіли на пропущений м'яч двома. Автори голів - це Кароль Свідерскі та Якуб Каміньскі.
Польща і Уельс виступають у дивізіоні А Ліги націй. Також у квартеті є Бельгія та Нідерланди.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
1 червня
Польща - Уельс 2:1
Голи: Каміньскі, 72, Свідерскі, 85 - Вільямс, 52
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе