Польща перемогла Уельс у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:1. Польща пропустила першою після того, як за Уельс на 52-й хвилині відзначився Джонатан Вільямс.

Поляки відповіли на пропущений м'яч двома. Автори голів - це Кароль Свідерскі та Якуб Каміньскі.

Польща і Уельс виступають у дивізіоні А Ліги націй. Також у квартеті є Бельгія та Нідерланди.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

1 червня

Польща - Уельс 2:1

Голи: Каміньскі, 72, Свідерскі, 85 - Вільямс, 52

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb