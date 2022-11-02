Польща підтвердила партнерство зі США у будівництві першої АЕС

Про це інформує польський уряд.

2 листопада Рада міністрів прийняла постанову про будівництво великомасштабних АЕС у Польщі. Будівництво першої станції розпочнеться на базі американської технології реакторів AP1000 у 2026 році, а у 2033 - введуть в експлуатацію перший блок.

"Ще ніколи Польща не була так близько до будівництва атомної електростанції, як сьогодні. Рішення про підтвердження стратегічного партнерства з США наближає нас до реалізації цього проєкту. Вибір американської технології не лише зміцнить енергетичну безпеку Польщі, але й стане значним імпульсом розвитку для нашої економіки", - сказала міністр клімату та довкілля Анна Москова.

Москова наголосила, що будівництво АЕС забезпечить суверенітет та енергетичну безпеку держави та довгострокову цивілізаційну програму, яка сприятиме створенню нових галузей промисловості в Польщі

"Вибір технології для першої атомної електростанції в Польщі фактично наближає нас до реалізації цього стратегічного проєкту, а належне забезпечення фінансування будівництва великомасштабних атомних електростанцій у Польщі дозволить знизити ціни на електроенергію, водночас врахування інтересів кінцевих споживачів", - додає міністр.

Підтвердження Радою міністрів стратегічного партнерства зі США є ключовим кроком у процесі вибору постачальника для будівництва атомних енергоблоків, який здійснюється із залученням компанії Polish Nuclear Power Plants.

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