Польща планує провести вишкіл танкової бригади ЗСУ до березня

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у твіттері.

"У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів", - розповів він.

За словами міністра, йдеться про танкову бригаду ЗСУ. Крім того, Блащак розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9. У Польщу планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії HIMARS.

19 січня Польща оголосила про намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Того ж дня міністр оборони Литви анонсував передачу Україні "сотень" танків Leopard від кількох країн.

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