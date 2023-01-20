Польща планує провести вишкіл танкової бригади ЗСУ до березня
Польща продовжує підтримувати Україну. Зокрема країна планує навчити танкову бригаду Збройних сил нашої держави у рамках нового пакета підтримки
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у твіттері.
"У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів", - розповів він.
За словами міністра, йдеться про танкову бригаду ЗСУ. Крім того, Блащак розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9. У Польщу планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії HIMARS.
- 19 січня Польща оголосила про намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Того ж дня міністр оборони Литви анонсував передачу Україні "сотень" танків Leopard від кількох країн.
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