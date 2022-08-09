Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.



Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Польща начебто планує встановити контроль над сільським господарством України: "Для чого організовано скуповує продукцію за заниженими цінами. Також Польща інвестує у створення транспортної інфраструктури для безперешкодного вивезення українського продовольства до Європи та інших ринків".

Серед нових російських маніпуляцій заява представника МЗС РФ Вишневецького, що Київ бере у "заручники" ЄС.

"Росія вражена цинізмом Зеленського, який звинуватив російські війська в обстрілі Запорізької АЕС, а Київ фактично бере у заручники ЄС, обстрілюючи найбільшу атомну електростанцію Європи", - цитують в ЦПД.

Посол РФ у США Антонова стверджує, що США не хочуть миру в Україні та продовжують допомагати Києву: "Новий пакет американської військової допомоги Києву на $1 млрд підтверджує, що США не хочуть сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні, а хочуть затягнути конфлікт… США дедалі більше втягуються в конфлікт в Україні, наближаючись до небезпечної межі протистояння з Росією".

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 7 серпня.

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