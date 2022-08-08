"Проти РФ здійснюється потужна інформаційна атака": ЦПД спростував нові фейки

Про це повідомили у telegram.

Росіяни поширювали неправдиву інформацію, що нібито проти РФ здійснюється потужна інформаційна атака.

"Звинувачення цивілізованого світу за теракт в Оленівці пропаганда РФ висвітлює як добре сплановану інформаційну атаку. Головна мета такої атаки - визнання росії державою-спонсором тероризму", - йдеться у повідомленні.

Росіяни поширюють наративи, що нібито Україна порушує правила ведення війни.

"Знищення російських складів боєприпасів, командних пунктів, руйнування логістики зс РФ та успішні удари української артилерії по скупченнях російських військ ворожа пропаганда подає як обстріли ЗСУ мирних міст та цивільних об’єктів інфраструктури, завжди наголошуючи на втратах серед цивільних", - повідомили у ЦПД.

Також пропаганда створює оманливе враження, що в України немає шансів перемогти у війні.

"Тактичні успіхи ЗСУ на окремих ділянках фронту подаються як хитрі маневри зс РФ, які добровільно віддають незручний відтинок фронту, щоб потім завдати контрудару і загарбати значно більше", - додали у пресслужбі.

Влада Білорусі обмежила доступ до порталу Polskieradio.pl. Пресслужба мовника повідомила, що наприкінці липня білоруська влада визнала портал "Польське радіо" "екстремістським", доступ до нього зберігався майже тиждень.

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