У Білорусі заблокували сайт "Польського радіо"

Про це повідомляє пресслужба радіостанції.

"Після того, як наприкінці липня білоруська влада визнала портал "Польське радіо" "екстремістським", доступ до нього зберігався майже тиждень. Режим Лукашенка активно бореться з незалежними ЗМІ, особливо в останні два роки, блокуючи доступ до сайтів, визнаючи їх екстремістськими, перешкоджаючи друку та розповсюдженню газет.

Новини білоруської служби досі можна почути на радіочастотах, а сайт доступний через VPN.

За даними Детектор медіа, "Польське радіо" є найбільшим суспільним радіомовником у Польщі. Портал Polskieradio.pl щодня публікує новини Польщі та світу, спеціальні репортажі та інші матеріали.

6 серпня ведучий на радіо РФ закликав катувати вчителів в окупованому Мелітополі. Окупаційна влада в Мелітополі Запорізької області хоче примусити місцевих мешканців "любити Росію", а всіх, хто не згоден, російські пропагандисти закликають розстрілювати або катувати.

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