У Білорусі заблокували сайт "Польського радіо"
Влада Білорусі обмежила доступ до порталу Polskieradio.pl
Про це повідомляє пресслужба радіостанції.
"Після того, як наприкінці липня білоруська влада визнала портал "Польське радіо" "екстремістським", доступ до нього зберігався майже тиждень. Режим Лукашенка активно бореться з незалежними ЗМІ, особливо в останні два роки, блокуючи доступ до сайтів, визнаючи їх екстремістськими, перешкоджаючи друку та розповсюдженню газет.
Новини білоруської служби досі можна почути на радіочастотах, а сайт доступний через VPN.
За даними Детектор медіа, "Польське радіо" є найбільшим суспільним радіомовником у Польщі. Портал Polskieradio.pl щодня публікує новини Польщі та світу, спеціальні репортажі та інші матеріали.
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