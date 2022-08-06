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Головна війна з Росією "Влаштуйте ГУЛАГ тим, хто не любить Росію": ведучий на радіо РФ закликав катувати вчителів в окупованому Мелітополі

"Влаштуйте ГУЛАГ тим, хто не любить Росію": ведучий на радіо РФ закликав катувати вчителів в окупованому Мелітополі

6 серпня, 2022 субота
14:20
війна з Росією

Окупаційна влада в Мелітополі Запорізької області хоче примусити місцевих мешканців "любити Росію", а всіх, хто не згоден, російські пропагандисти закликають розстрілювати або катувати

Про це повідомили в "РІА Мелітополь", опублікувавши відповідне відео з фрагментами етеру на російському радіо "Комсомольская правда".

У програмі, яку веде пропагандист Сергій Мардан, відбулося телефонне включення з чоловіком, який розповів про приклади "саботажу" з боку українського населення окупованого рашистами міста.

За словами чоловіка, "найголовніше, кого можна було б розстріляти" - це тих українських вчителів, які не захотіли працювати за російською шкільною програмою.

"Сумна ситуація з 1 вересня: половина вчителів відмовилися виходити на роботу. Ці вчителі отримують гроші на карти "Приватбанку" з-за лінії фронту. Разовий внесок за те, що вони не вийдуть на роботу в "москальські" школи – 1000 доларів і щомісяця вони отримують близько 200 з України. Готуються навчати діток солов’їної мови та історії, своєрідної, держави Україна за допомогою дистанційного навчання", - каже прибічник окупаційної влади.

Ведучий зауважив, що "просто за гроші" розстрілювати не варто і запропонував скористатися досвідом "незабутнього Нафталія Френкеля"  - одного із засновників ГУЛАГу.

"Відібрати кредитки, на які вони отримують гроші і змусити їх зжерти! Або виселити їх із квартир. Ну хоч що-небудь у дусі нашого старого доброго ГУЛАГу. Вони ж чекають ГУЛАГу! То дайте їм ГУЛАГ, щоб шуба загорнулася!" - закликає в етері ведучий .

Також він запропонував влаштувати "локальний запорізький ГУЛАГ у степу під палючим сонцем для вчителів, які поки що не навчилися любити нашу прекрасну батьківщину (Росію - ред.)".

  • 30 липня на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум.
  • 1 серпня у тимчасово окупований Мелітополь завезли "масовку" для акцій підтримки псевдореферендуму.

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освіта
геноцид
Мелітополь
тероризм
окуповані території
окупанти
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