Польща поки що не планує направлення своїх військових до України, - голова Бюро нацбезпеки

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в інтерв'ю Gazeta Prawna.



За його словами, на сьогодні питання підтримки України польськими військами не стоїть. Однак у Польщі "на різних рівнях" проводять обговорення про надання Києву зброї.



"Питання підтримки стало предметом дводенних консультацій між президентами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, які відбулися перед вихідними у Віслі. Вони дали чіткий сигнал підтримки євроатлантичних прагнень України. У разі російського вторгнення ми готові до інших заходів допомоги в рамках так званої коаліції охочих на форумі НАТО. Українцям потрібна зброя і ми також про це говоримо", - заявив Павло Солох.



На запитання журналіста, скільки польських військових знаходиться в Україні в цей момент, він відповів, що "це залежить від навчань, які зараз проводяться там".



"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, де ми співпрацюємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії зі збройними силами країн-союзниць", - сказав Солох.

НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.