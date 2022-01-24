Польща поки що не планує направлення своїх військових до України, - голова Бюро нацбезпеки
На тлі загрози нападу РФ Польща поки що не планує направлення своїх військових до України, але держави ведуть переговори щодо надання зброї Києву
Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох в інтерв'ю Gazeta Prawna.
За його словами, на сьогодні питання підтримки України польськими військами не стоїть. Однак у Польщі "на різних рівнях" проводять обговорення про надання Києву зброї.
"Питання підтримки стало предметом дводенних консультацій між президентами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, які відбулися перед вихідними у Віслі. Вони дали чіткий сигнал підтримки євроатлантичних прагнень України. У разі російського вторгнення ми готові до інших заходів допомоги в рамках так званої коаліції охочих на форумі НАТО. Українцям потрібна зброя і ми також про це говоримо", - заявив Павло Солох.
На запитання журналіста, скільки польських військових знаходиться в Україні в цей момент, він відповів, що "це залежить від навчань, які зараз проводяться там".
"Військова співпраця Польщі та України насамперед охоплює місії з тренувань, де ми співпрацюємо, наприклад, зі США та Канадою. Ми відпрацьовуємо оперативну сумісність української армії зі збройними силами країн-союзниць", - сказав Солох.
- НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.88Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе