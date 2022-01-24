Загроза вторгення Росії в Україну: НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі
Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну
Про це йдеться на сайті НАТО.
Низка країн-учасниць Альянсу вже відправили або планують надіслати додаткове озброєння у Східну Європу.
Так, Данія відправила фрегат до Балтійського моря і збирається відправити чотири винищувачі F-16 до Литви на підтримку довготривалої місії повітряної поліції НАТО в регіоні.
Крім цього, Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО і розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. Франція також висловила готовність відправити війська до Румунії під командуванням НАТО.
У квітні Нідерланди відправляють два винищувачі F-35 до Болгарії для підтримки повітряного патрулювання НАТО в регіоні, а також переводять корабель і наземні підрозділи в режим очікування для Сил реагування НАТО.
Сполучені Штати також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.
"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили для НАТО. Альянс продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого безпекового становища, зокрема й за рахунок посилення нашої колективної оборони", - сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
У відповідь на незаконну анексію Криму Росією в 2014 році НАТО збільшило свою присутність у східній частині альянсу, включно з чотирма багатонаціональними бойовими групами в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.
Ці підрозділи, які очолюють відповідно Великобританія, Канада, Німеччина та США - багатонаціональні та боєздатні. Їхня присутність дає зрозуміти, що напад на одного союзника вважатиметься нападом на весь Альянс. До 2014 року у східній частині Альянсу не було сил НАТО.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО не може дати гарантії нерозширення Росії, оскільки питання про членство в Альянсі нових країн зі Східної Європи не стоїть на порядку денному.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина та Нідерланди висловили застереження, коли Україна намагалася здійснити покупку через систему закупівель НАТО.
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