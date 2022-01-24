Загроза вторгення Росії в Україну: НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі

Про це йдеться на сайті НАТО.



Низка країн-учасниць Альянсу вже відправили або планують надіслати додаткове озброєння у Східну Європу.



Так, Данія відправила фрегат до Балтійського моря і збирається відправити чотири винищувачі F-16 до Литви на підтримку довготривалої місії повітряної поліції НАТО в регіоні.



Крім цього, Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО і розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. Франція також висловила готовність відправити війська до Румунії під командуванням НАТО.



У квітні Нідерланди відправляють два винищувачі F-35 до Болгарії для підтримки повітряного патрулювання НАТО в регіоні, а також переводять корабель і наземні підрозділи в режим очікування для Сил реагування НАТО.



Сполучені Штати також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.



"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили для НАТО. Альянс продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого безпекового становища, зокрема й за рахунок посилення нашої колективної оборони", - сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



У відповідь на незаконну анексію Криму Росією в 2014 році НАТО збільшило свою присутність у східній частині альянсу, включно з чотирма багатонаціональними бойовими групами в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.



Ці підрозділи, які очолюють відповідно Великобританія, Канада, Німеччина та США - багатонаціональні та боєздатні. Їхня присутність дає зрозуміти, що напад на одного союзника вважатиметься нападом на весь Альянс. До 2014 року у східній частині Альянсу не було сил НАТО.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО не може дати гарантії нерозширення Росії, оскільки питання про членство в Альянсі нових країн зі Східної Європи не стоїть на порядку денному.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина та Нідерланди висловили застереження, коли Україна намагалася здійснити покупку через систему закупівель НАТО.



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