Але важливо розуміти, що податки в Україні треба платити якраз для того, щоб окупант не організував тобі черговий геноцид.

Держава неможлива без податків. Власна держава. Власне, не буде податків – не буде сенсу в державі. Бо де-факто збір і перерозподіл податків – це основна функція держави.

Коли податки з тебе збирає імперія, і вони йдуть в столицю чужої держави, то цілком природно цих податків уникати. Але коли твоя власна держава збирає податки, щоб утримувати інститути держави, щоб фінансувати соціальні програми твоєї держави, та щоб фінансувати армію, що захищає твою державу, то уникнення таких податків є злочином.

І, звісно, податки можуть використовувати незаконно чи неналежно, простіше кажучи, може бути корупція. Але це не причина не платити податки. Це причина контролювати, куди ці податки йдуть.

І також кумедно, що люди, які кажуть, що не хочуть платити податки, бо не бачать, куди вони йдуть, просто ніколи їх повноцінно не платили. І, власне, тому важко побачити, куди вони йдуть. Зате легко побачити значну нерівність в Україні, викликану в тому числі тим, що багато хто не платить податки.

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