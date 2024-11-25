Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про Голодомор і податки
OPINION

Про Голодомор і податки

Сергій Фурса
25 листопада, 2024 понедiлок
16:00
Погляд

Важко уявити, що є найбільш непорівнянними речами: Голодомор, організований совєтами, і податки, які ти платиш в Україні. Але чомусь деякі люди наважуються це прирівняти. Нехай це буде на їхній совісті

Зміст

Але важливо розуміти, що податки в Україні треба платити якраз для того, щоб окупант не організував тобі черговий геноцид.

Держава неможлива без податків. Власна держава. Власне, не буде податків – не буде сенсу в державі. Бо де-факто збір і перерозподіл податків – це основна функція держави.

Коли податки з тебе збирає імперія, і вони йдуть в столицю чужої держави, то цілком природно цих податків уникати. Але коли твоя власна держава збирає податки, щоб утримувати інститути держави, щоб фінансувати соціальні програми твоєї держави, та щоб фінансувати армію, що захищає твою державу, то уникнення таких податків є злочином.

І, звісно, податки можуть використовувати незаконно чи неналежно, простіше кажучи, може бути корупція. Але це не причина не платити податки. Це причина контролювати, куди ці податки йдуть.

І також кумедно, що люди, які кажуть, що не хочуть платити податки, бо не бачать, куди вони йдуть, просто ніколи їх повноцінно не платили. І, власне, тому важко побачити, куди вони йдуть. Зате легко побачити значну нерівність в Україні, викликану в тому числі тим, що багато хто не платить податки. 

Читайте також: Соціальна ненависть як зброя проти України

В Україні склалась унікальна ситуація. Третій рік йде війна, а податки ще не підвищували. Була окрема історія з податками для банків, але це виключення. Навіть новий закон про підвищення податків, який був не найраціональніший і не найрозумніший, проте досить помірний як для воєнного часу, ще не підписаний. 

Такого ніколи не було в історії людства, щоб йшла війна і не відбувалось радикального підвищення податків. І це також треба пам'ятати.

Але головне, що Голодомор — це трагедія. Трагедія нації, яка не спромоглася на той момент побудувати власну державу і була беззахисна перед агресором. Захист неможливий без сильних інститутів і без армії. Армія неможлива без податків. Крапка.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Голодомор
податки
історія України
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Джо Байден і Володимир Зеленський
Автор Віталій Бесараб
23 листопада, 2024 субота
Адміністрація Байдена ніколи не намагалась забезпечити перемогу України, - дипломат Брайза
Дональд Трамп
Автор Дар'я Куркіна
23 листопада, 2024 субота
Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
Віктор Бондарєв
Автор Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.72
  • EUR
    Купівля 43.12
    Продаж 43.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
16:46
Великий збір на потреби ЗСУ
16:36
ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 116 боєзіткнень: Сили оборони відбили 10 атак РФ на Курщині
16:23
Окупанти, кримінал, росіяни
У Криму окупанти вчать школярів стріляти за методичками ПВК Вагнера та виправдовують убивства полонених
16:18
тюрма
Наводив удари РФ по Куп'янщині і закликав вбивати українців: суд призначив 15 років тюрми зраднику з Харківщини
16:18
КНДР розширює завод з виробництва ракет, якими Росія обстрілює Україну
15:55
фейк
Росіяни викрали дані жінки з Харківщини та від її імені заявили поліції про зґвалтування "французькими найманцями"
15:52
Ангела Меркель
Меркель заявила, що РФ напала би раніше, якби Україна почала рух до НАТО в 2008 році
15:35
Львів'янам, які пережили Голодомор 1932-1933 років, виплатять матеріальну допомогу
Спадкоємці американського мецената Вільямса передали Україні колекцію мистецтва про Голодомор
15:21
Білорусь вертоліт
Повітряний простір Білорусі 24 листопада порушили 38 російських "шахедів", - Гаюн
15:18
Грузія протести
У Грузії протестувальники закидали яйцями будівлю парламенту
15:12
МСЕК
В Україні перевірять рішення МСЕК про встановлення інвалідності 1695 посадовцям
15:01
танкер нафта
Британія вводить найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ
14:54
Ексклюзив
Боєць ЗСУ в російському райцентрі Коренево (Курщина)
Росія не зможе витіснити ЗСУ з Курської області до кінця року, - військовий експерт Жмайло
14:50
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
"Курахівський напрямок - найважчий": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
14:37
свобода слова преса
Відкрита Рада: ЗМІ та профільні громадські організації закликають розширити доступ журналістів до парламенту й комітетів
14:37
Міжнародна коаліція безпілотників цьогоріч виділить для України €1,8 млрд
14:34
Оновлено
Калін Георгеску
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
14:25
Бійка в готелі Києва: правоохоронці оголосили про підозру в умисному вбивстві мешканцю Василькова
14:17
Сергій Кривошеєнко
Президент призначив Сергія Кривошеєнка головою Сумської МВА
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:01
OPINION
блог Сергій Герасимчук
"Чорний лебідь" на президентських виборах у Румунії
14:01
Каньє Вест
Модель Дженн Ен подала до суду на Каньє Веста через інцидент на зйомках кліпу в 2010 році
14:01
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте
Віцепрезидентка Філіппін Дутерте заявила, що погроза вбити президента була "несправжньою"
13:52
Шалва Папуашвілі
У Грузії керівна партія заявила про намір провести вибори президента цьогоріч
13:52
Оновлено
Насідки обстрілу Одеси 25 листопада
Війська РФ вдарили ракетою по середмістю Одеси: є постраждалі
13:50
гуманітарна допомога
Окупанти на Миколаївщині скинули дрон на людей, які отримували гумдопомогу: є поранені
13:33
На Київщині й у Сумах затримали підпалювачів будівель ТЦК та автівок військових на замовлення РФ
13:27
Андрій Сибіга
Сибіга їде на засідання G7 до Італії: з дипломатами ЄС говоритиме про зміцнення підтримки України
13:08
Євпаторія
Близько половини сімей офіцерів росгвардії залишили Крим через побоювання можливих бойових дій у Євпаторії, - "Атеш"
12:57
Оновлено
пожежа
Сили оборони підтвердили атаку на низку важливих об'єктів у трьох областях Росії
12:53
домашні тварини, собаки
В Україні стартував перший етап запуску Єдиного держреєстру домашніх тварин
12:49
Оновлено
ППО
РФ запустила групи БПЛА по Україні: в Запоріжжі постраждав підліток, на Київщині пошкоджені 4 будинки
12:27
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині в районі Дергачівської громади
12:09
Огляд
Макс Ферстаппен
Ферстаппен узяв четвертий титул Формули-1, Надаль попрощався з тенісом, а у Гвардіоли найгірший етап в кар'єрі. Головні новини світового спорту за тиждень
12:04
OPINION
Нам важливо, щоб Росія виснажилася швидше
12:01
У трейлері комедії "Збори ОСББ" з Яновичем, Сумською і Лебігою розкрили нові деталі сюжету
11:51
Сніг
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління
11:47
Ексклюзив
Тенденції загрозливі: військовий експерт Селезньов про Запорізький напрямок
11:35
ппо
Сили ППО знищили 71 дрон під час нічної та ранкової атаки росіян 25 листопада
11:32
електроенергія
Споживання зростає, погодинні вимкнення світла застосовують у всіх регіонах: ситуація в енергосистемі 25 листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV