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Ексклюзив

Росія не зможе витіснити ЗСУ з Курської області до кінця року, - військовий експерт Жмайло

Віталій Бесараб
25 листопада, 2024 понедiлок
14:54
Війна з Росією Боєць ЗСУ в російському райцентрі Коренево (Курщина)

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що російське керівництво має плани витіснити підрозділи ЗСУ з Курської області до 20 січня, а вже до 25 лютого створити аналогічний плацдарм на території Сумської області

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на Курщині залишається важкою. Втім, хочу сказати дуже неприємні речі, але утримання частини території Курської області є більш пріоритетнішим, ніж утримання територій Курахівського плацдарму і навіть Луганської та Донецької областей. Оскільки саме утримання території Курської області показує слабкість Росії, не дивлячись на геополітичну арену. Саме завдяки цим подіям на саміті БРІКС росіянам не вдалось сформувати альтернативу "Рамштайну"", - розповів Жмайло.

Експерт зауважив, що попри те, що росіяни змогли відновити контроль над частиною Курської області, Сили оборони продовжують утримувати значні території.

"Так, дійсно ми втратили частину контрольованих територій в Курській області. Однак це було ще кілька тижнів тому. Зараз Сили оборони контролюють територію площею понад 600-700 квадратних км. Відповідно, нашим військам вдалось підготувати вигідні оборонні рубежі. Ворог продовжує тиснути. Ядром їхніх наступальних сил є повітряно-десантні війська, а також підрозділи морської піхоти. Застосовують росіяни там тактику м'ясних штурмів, які майже не припиняються. Також вони намагаються вклинитись в нашу оборону за допомогою механізованих штурмів", - наголосив він.

Дмитро Жмайло повідомив, що після відновлення контролю над територією Курської області російське керівництво планує створити плацдарм бойових дій на території Сумщини. Для цього вони планують витіснити ЗСУ з Курської області до 20 січня.

"Сили оборони провели досить масштабну роботу щодо мінних загороджень на території Курщини. Тому техніка росіян, яка намагається атакувати позиції ЗСУ, підривається на мінах. Власне, українські підрозділи також активно мінують територію й протипіхотними мінами. На території Курської області ведуть бойові дії одні з найкращих наших підрозділів, які мають у розпорядженні західну техніку. Варто додати, що у бойових діях з боку росіян не запрацював на повну північнокорейський компонент. Втім, гадаю, що російські війська до кінця року не зможуть витіснити підрозділи Сил оборони з території Курської області. Власне, тому й були зміщені їхні дедлайни, що вказує на те, що вони хочуть вибити нас до 20 січня. А вже до 25 лютого вони планують створити аналогічний плацдарм на території Сумської області", - повідомив експерт.

  • Унаслідок атаки Storm Shadow по Марʼїно Курської області 20 листопада могли бути вбиті генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук і 18 ворожих військових. Також могли бути знищені офіцери з КНДР.
  • 23 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін наказав армії РФ витіснити Сили оборони з території Курської області до 20 січня 2025 року. В той день у США відбудеться інавгурація обраного президента Дональда Трампа
     
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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