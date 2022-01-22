Кулеба розповів, які країни перешкоджають Україні купувати зброю через систему закупівель НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина та Нідерланди висловили застереження, коли Україна намагалася здійснити покупку через систему закупівель НАТО
Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, проти закупівель Україною озброєння виступили Німеччина та Нідерланди.
"Коли в НАТО Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, то дві країни висловили своє застереження щодо цих закупівель. Одна з них була Німеччина, інша – Нідерланди", - сказав Кулеба.
Він висловив сподівання, що Нідерланди пом'якшать свою позицію.
"Ми працювали багато з Нідерландами, спілкувалися, роз’яснювали, пояснювали їм. І я їхав до вас на інтерв’ю і прочитав коментар мого голландського колеги, з яким ми 12 січня розмовляли якраз на цю тему, і він сказав, що ситуація змінилася. Тепер, якщо подібний запит від України в НАТО знову надійде, то Нідерланди будуть його розглядати прихильніше", - зазначив Кулеба.
Міністр додав, що йде робота і щодо позиції Німеччини.
"І зі своєю німецькою колегою я теж про це говорив. Це була одна з тем нашої розмови. Я вислухав її позицію, її пояснення. Вона має свої аргументи, обґрунтування. Це лінія аргументів, пов’язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив їй наші аргументи, і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує на таку підтримку. Ця робота ведеться, і вона буде продовжуватися", - запевнив Кулеба.
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Нагадаємо, 22 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити своїми заявами заохочувати Росію до нового нападу на Україну.
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