Кулеба розповів, які країни перешкоджають Україні купувати зброю через систему закупівель НАТО

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, проти закупівель Україною озброєння виступили Німеччина та Нідерланди.

"Коли в НАТО Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, то дві країни висловили своє застереження щодо цих закупівель. Одна з них була Німеччина, інша – Нідерланди", - сказав Кулеба.

Він висловив сподівання, що Нідерланди пом'якшать свою позицію.

"Ми працювали багато з Нідерландами, спілкувалися, роз’яснювали, пояснювали їм. І я їхав до вас на інтерв’ю і прочитав коментар мого голландського колеги, з яким ми 12 січня розмовляли якраз на цю тему, і він сказав, що ситуація змінилася. Тепер, якщо подібний запит від України в НАТО знову надійде, то Нідерланди будуть його розглядати прихильніше", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що йде робота і щодо позиції Німеччини.

"І зі своєю німецькою колегою я теж про це говорив. Це була одна з тем нашої розмови. Я вислухав її позицію, її пояснення. Вона має свої аргументи, обґрунтування. Це лінія аргументів, пов’язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив їй наші аргументи, і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує на таку підтримку. Ця робота ведеться, і вона буде продовжуватися", - запевнив Кулеба.

Нагадаємо, 22 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити своїми заявами заохочувати Росію до нового нападу на Україну.

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