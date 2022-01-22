Німецькі партнери мають припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба різко відреагував на останні заяви з Берліна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину припинити своїми заявами заохочувати Росію до нового нападу на Україну
Про це Кулеба написав у twitter.
Таким чином він відреагував на слова командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться" та заяву міністра закордонних справ ФРН Аннилени Бербок, що вона сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.
"Заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації. Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба.
Він додав, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, але зауважив, що нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями.
- Нагадаємо, 21 січня The Wall Street Journal повідомив, що Німеччина заборонила Естонії постачати зброю в Україну.
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