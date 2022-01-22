Німецькі партнери мають припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба різко відреагував на останні заяви з Берліна

Про це Кулеба написав у twitter.

Таким чином він відреагував на слова командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться" та заяву міністра закордонних справ ФРН Аннилени Бербок, що вона сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.

"Заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації. Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба.

Він додав, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, але зауважив, що нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями.

