Німеччина заборонила Естонії постачати зброю в Україну, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.



"Німеччина блокує намір союзниці по НАТО Естонії надати військову підтримку Україні, відмовляючись видавати дозволи на експорт зброї німецького походження до Києва на тлі підготовки до можливого вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні.



Водночас радник міністра оборони Естонії заявив, що країна досі намагається переконати Німеччину надати дозвіл, адже хоче допомогти Україні.



"Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини. Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні в практичній мірі всіма можливостями", - сказав він.



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