Німеччина заборонила Естонії постачати зброю в Україну, - The Wall Street Journal
Німеччина заборонила Естонії передати 122-міліметрові гаубиці до України
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
"Німеччина блокує намір союзниці по НАТО Естонії надати військову підтримку Україні, відмовляючись видавати дозволи на експорт зброї німецького походження до Києва на тлі підготовки до можливого вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні.
Водночас радник міністра оборони Естонії заявив, що країна досі намагається переконати Німеччину надати дозвіл, адже хоче допомогти Україні.
"Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини. Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні в практичній мірі всіма можливостями", - сказав він.
- Як повідомлялося раніше, Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.
- Естонія надіслала Німеччині запит, щоб отримати дозвіл на передачу зброї до України. Постачання озброєння також повиннно бути скоординоване з Фінляндією.
- Естонія має намір надати Україні ракетні комплекси "Джавелін", гаубиці та протитанкове озброєння, а також планує поставити до України зброю та польовий шпиталь.
- 20 січня міністр оброни Латвії Артіс Пабрікс заявив, що Латвія готова надати Україні летальні та нелетальні озброєння. Готовність постачати Україні військове обладнання підтвердила Чехія.
- Згодом міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили отримання дозволу від США на постачання зброї Україні.
- Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноздатності
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