Зброя та боєприпаси: Чехія підтвердила готовність постачати Україні військове обладнання

Про це повідомляє Euractiv.



"Чеська Республіка історично, політично та в плані союзів перебуває на боці України. Якщо Україна потребуватиме допомоги, ми зробимо все можливе, щоб допомогти", - сказала Чернохова.



Міністерка зауважила, що поставки зброї або боєприпасів в Україну мають бути погоджені з іншими країнами, включно з Вишеградською четвіркою, Німеччиною, Австрією та країнами Балтії.



Hospodářské noviny пише, що Чернохова обговорює з головнокомандувачем армії Чехії Алешем Опатою можливі потреби України. Також очікується, що найближчим часом Прагу відвідає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, 20 січня США дозволили балтійським державам передати американську зброю Україні.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання озброєння.

Голова оборонного комітету Бундестагу виступила за надання Україні озброєння.

Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від російської агресії.