Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ

Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ

17 січня, 2022 понедiлок
21:06
війна з Росією Уряд Великої Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив про рішення парламенту постачати Україні оборонне озброєння на фоні загрози посилення агресії з боку Російської Федерації

Про це повідомляє Reuters.

"Ми прийняли рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем", - сказав Воллес у парламенті.

Він зазначив, що це озброєння Україна використовуватиме з метою озброєння, але не для того, щоб створювати комусь загрозу.

"Вони (оборонні системи, - ред.) не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони", - зазначив міністр.

Воллес також додав, що запрошує до Лондона міністра оборони Росії, щоб у найближчі кілька тижнів обговорити кризу, пов'язану з безпековою ситуацією в Україні.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Суспільство
військова допомога
російська агресія
допомога Україні
Велика Британiя
оборонна зброя
Читайте також:
Нурсултан Назарбаєв
15 січня, 2022 субота
Назарбаєв давно помер, його поховали, - Жириновський
16 січня, 2022 неділя
На 19 січня опозиція Казахстану скликає нову всенародну акцію
16 січня, 2022 неділя
Після повернення з Казахстану "миротворці" потролили Лукашенка. Фотофакт
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.05
    Купівля 28.05
    Продаж 28.36
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 32.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
17 січня
21:45
Родина заступника голови СБУ Горбенка володіє нерухомістю та автомобілями вартістю у понад $1 млн, - Bihus.info
21:36
метро
У Києві зачинили станцію метро "Театральна" через повідомлення про замінування
21:23
Роберт Левандовські
ФІФА визнала Левандовські найкращим футболістом року
21:14
Томас Тухель
FIFA The Best Awards: якою є збірна футболістів року і хто найкращий тренер. Відео
20:58
Ексклюзив
Спілка українських підприємців пропонує на півроку відстрочити штрафи за незастосування РРО
20:48
Олаф Шольц
Німеччина чекає від Росії послаблення напруженості на кордоні з Україною, - Шольц
20:46
Олексій Арестович
Арестович заявив, що звільнився з Офісу президента та вийшов з української делегації в ТКГ
20:42
Перша в ЄС: Іспанія обмежить рекламу криптовалют блогерами у соцмережах
20:29
гандбол, ЧЄ
Україна програла Хорватії та з трьома поразками покинула ЧЄ з гандболу
20:25
Держсекретар США Блінкен та очільник МЗС Польщі Рау обговорили нарощування військ РФ в Україні та переговори з Москвою
20:23
Юрій Вітренко
Вітренко: "Північний потік-2" сприяє підготовці вторгнення Росії
20:22
Ексклюзив
Олексій Голобуцький
Суд над Порошенком - це бажання влади перекрити всі ті недоліки, які вони робили 2,5 роки, - політтехнолог Голобуцький
20:21
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея знову запустила балістичні ракети, – військові Південної Кореї
19:58
Мелані Жолі та Денис Шмигаль
Шмигаль зустрівся з очільницею МЗС Канади: обговорили спрощення поїздок для українців, угоду про вільну торгівлю та залучення канадських інвесторів
19:54
Курятина
Ввезення продукції птахівництва з України: ЄС зняв обмеження
19:47
МОЗ Канади схвалило застосування пігулок проти коронавірусу від Pfizer
19:27
Оновлено
Станцію київського метро "Позняки" зачиняли через повідомлення про замінування: рух відновлено
19:24
З обладунками й автозаками: під Печерським судом зібралася поліція, - Гончаренко
19:23
Мелінда Сіммонс
"Важливо не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики під час можливого вторгнення РФ": посол Великої Британії про суд над Порошенком
19:22
Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Залужний: нам загрожує не 100 тис. військових РФ, а мільйонне військо
19:20
Пятрас Ауштрявічюс
Україні потрібна консолідація і невикористання переслідування в політцілях, - європарламентар про справу проти Порошенка
19:05
Євробачення
Пісенний конкурс Євробачення оприлюднив повний перелік претендентів на участь від України у 2022 році
18:50
хакер
Кібератака на українські держресурси: роботу відновили 95% сайтів
18:40
Людмила Денісова
Майже 90 років позбавлення волі на п'ятьох громадян України: у Росії за сфабрикованими справами можуть засудити кримських татар, - Денісова
18:31
Водохреща
У Києві підготували 15 локацій на Водохреща, - КМДА
18:26
Ексклюзив
Зеленський
Зеленський буде президентом, який буде відповідати за держзраду у суді, - політтехнолог Бала
18:26
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
МОЗ: підлітки можуть вакцинуватися проти COVID-19, навіть якщо не мають усіх загальних щеплень
18:16
школа їдальня
Зі світлинами страв: в Україні розробляють спецпрограму, де батьки зможуть щодня бачити шкільне меню дитини
18:13
НАТО
Одеський підприємець надіслав листа генсеку НАТО з пропозицією передати 5,3 га землі під військову базу Альянсу
18:06
Індонезія
Індонезія перенесе столицю з Джакарти до 2024 року
17:49
Нацгвардія ЗСУ
Військовослужбовці Нацгвардії провели навчання у чотирьох прикордонних областях
17:40
військові РФ
До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування
17:39
Валерій Залужний
У випадку наступу РФ можливий лише політичний вплив НАТО, у решті - розраховуємо на свої сили, - Залужний
17:38
Збив на смерть 90-річну бабусю: ДБР розслідує ДТП за участі чиновника Держмитслужби
17:24
Оновлено
Порошенко
Порошенко прилетів до України та поїхав до суду, йому обирають запобіжний захід у справі про держзраду
17:22
Руслан Малиновський, "Аталанта"
Це повна маячня, - дружина футболіста Малиновського спростувала інформацію, що її чоловік невакцинований
17:20
Ексклюзив
Суд над Порошенком
Суд над Порошенком може бути помстою Коломойського, - журналістка Соколовська
17:19
сирени, оповіщення, гучномовець
Технічна перевірка: у Харкові 19 січня лунатимуть сирени
17:17
Зеленський Дуда
Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Дудою
17:09
Віктор Небоженко
Дії Зеленського можуть призвести до дострокових виборів вже восени цього року, – Віктор Небоженко про суд над Порошенком
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV