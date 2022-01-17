Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ

Про це повідомляє Reuters.



"Ми прийняли рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем", - сказав Воллес у парламенті.



Він зазначив, що це озброєння Україна використовуватиме з метою озброєння, але не для того, щоб створювати комусь загрозу.



"Вони (оборонні системи, - ред.) не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони", - зазначив міністр.



Воллес також додав, що запрошує до Лондона міністра оборони Росії, щоб у найближчі кілька тижнів обговорити кризу, пов'язану з безпековою ситуацією в Україні.

17 січня Воллес заявив, що Росія робить хибні звинувачення в бік НАТО, щоб виправдати агресію проти України.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання озброєння.