Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив про рішення парламенту постачати Україні оборонне озброєння на фоні загрози посилення агресії з боку Російської Федерації
Про це повідомляє Reuters.
"Ми прийняли рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем", - сказав Воллес у парламенті.
Він зазначив, що це озброєння Україна використовуватиме з метою озброєння, але не для того, щоб створювати комусь загрозу.
"Вони (оборонні системи, - ред.) не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони", - зазначив міністр.
Воллес також додав, що запрошує до Лондона міністра оборони Росії, щоб у найближчі кілька тижнів обговорити кризу, пов'язану з безпековою ситуацією в Україні.
- 17 січня Воллес заявив, що Росія робить хибні звинувачення в бік НАТО, щоб виправдати агресію проти України.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання озброєння.
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