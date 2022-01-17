У Кремлі брешуть про агресію НАТО, щоб виправдати вторгнення в Україну, - Воллес

Про це повідомляє The Times.



Бен Воллес звинуватив президента РФ Володимира Путіна у використанні вибіркових та спотворених аргументів, щоб представити НАТО як загрозу.



"Ми всі маємо хвилюватися, тому що з-під пера президента Путіна вийшло есе на 7 000 слів (есе Путіна про українську історію, - ред.), в якому етнонаціоналізм знаходиться в центрі його амбіцій… Він надає спотворену та вибіркову аргументацію, щоб виправдати в кращому разі підпорядкування України і, в гіршому разі, насильницьке приєднання цієї суверенної країни", - сказав Воллес.



Він додав, що Велика Британія не конфліктує з РФ та її народом, однак британський уряд "не погоджується зі зловмисною діяльністю Кремля".



"Тому, якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські збройні сили ще раз вступлять на територію суверенної України, ігноруйте розповіді про агресію НАТО та пам'ятайте слова президента Росії з цього есе минулого літа. Запам'ятайте це та запитайте себе, що це означає не лише для України, а й для всіх нас у Європі", - резюмував Воллес.

Раніше у США заявили, що РФ може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО "штучно втягує" в Альянс Україну і скандинавські країни.