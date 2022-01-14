У США заявили, що РФ може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Салліван вважає, що Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції.

"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це в 2014 році", - наголосив він.