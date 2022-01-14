У США заявили, що РФ може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що приводом для вторгнення Російської Федерації може стати спроба перевороту в Україні
Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.
Салліван вважає, що Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції.
"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це в 2014 році", - наголосив він.
- Нагадаємо, у четвер, 13 січня, у Відні відбулося засідання ОБСЄ, яке було спрямоване на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. Новий голова ОБСЄ заявив, що у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни. Представник України сказав, що це засідання - "ще одна дипломатична перемога".
- Голова місії США при ОБСЄ заявив, що Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання.
- Також міністр оборони США Ллойд обговорив з Резніковим нарощування російських сил на кордоні України.
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