"Ще одна дипломатична перемога": представник України про засідання ОБСЄ у Відні 13 січня
Постійний представник України в міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк назвав засідання ОБСЄ у четвер, 13 січня, "ще однією маленькою дипломатичною перемогою"
Про це дипломат сказав у коментарі "Радіо Свобода".
"Україну підтримали практично всі делегації, які висловлювалися з питання неподільності безпеки. Ми чітко заявили, що для нас є неприйнятним повернення до якихось сфер впливу або нав'язування російського наративу з точки зору участі в безпекових організаціях, і Україна може вільно обирати свій шлях з точки зору безпекових союзів, чи безпекових планів", - зазначив Цимбалюк.
Представник України розповів, що намагався донести до партнерів тезу про те, що безпека в Україні означає безпеку в Європі. І цього можна досягти через припинення російської агресії, окупації Криму і Донецької та Луганської областей.
Як передає видання, постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич після зустрічі у Відні заявив, що Москва змушена буде вдатися до заходів для "усунення неприйнятних загроз національній безпеці", якщо не отримає відповіді свої вимоги. Проте він не уточнив, про які заходи йдеться.
- 13 січня у Відні відбулося засідання ОБСЄ, яке було спрямоване на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. Новий голова ОБСЄ заявив, що у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни.
- Голова місії США при ОБСЄ заявив, що Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання.
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