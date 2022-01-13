"Ще одна дипломатична перемога": представник України про засідання ОБСЄ у Відні 13 січня

Про це дипломат сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Україну підтримали практично всі делегації, які висловлювалися з питання неподільності безпеки. Ми чітко заявили, що для нас є неприйнятним повернення до якихось сфер впливу або нав'язування російського наративу з точки зору участі в безпекових організаціях, і Україна може вільно обирати свій шлях з точки зору безпекових союзів, чи безпекових планів", - зазначив Цимбалюк.

Представник України розповів, що намагався донести до партнерів тезу про те, що безпека в Україні означає безпеку в Європі. І цього можна досягти через припинення російської агресії, окупації Криму і Донецької та Луганської областей.

Як передає видання, постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич після зустрічі у Відні заявив, що Москва змушена буде вдатися до заходів для "усунення неприйнятних загроз національній безпеці", якщо не отримає відповіді свої вимоги. Проте він не уточнив, про які заходи йдеться.

