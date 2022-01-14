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НАТО "втягує в свої ряди" Україну та скандинавські країни, - очільник МЗС Росії

14 січня, 2022 п'ятниця
11:20
Суспільство Лавров

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО "штучно втягує" в Альянс Україну і скандинавські країни

Про це повідомляє РИА Новости. 

За словами Лаврова, Росія готується до будь-якого розвитку подій, поки чекає відповіді від США та НАТО щодо "гарантій безпеки".

"Не припиняються спроби штучно розширювати склад Північноатлантичного альянсу, втягувати туди Україну, зокрема. Нещодавно прозвучали досить цікаві заяви від керівництва НАТО. Про те, що і скандинавські країни, які не є членами Північноатлантичного альянсу, будуть вітатися", - заявив він.

Очільник МЗС РФ назвав трактування НАТО своїх політичних зобов'язань щодо нерозширення "неприйнятним та збитковим". 

  • Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".
  • 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.
  • В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.
  • У Путіна назвали невдалими результати двох раундів переговорів із США та НАТО 10 і 12 січня щодо "гарантій безпеки" та напруження навколо України.

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