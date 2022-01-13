У Путіна назвали невдалими переговори з США щодо "гарантій безпеки" та України

Про це повідомляє ТАСС.



Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав невдалими переговори Росії та США за результатами раундів у Женеві та Брюсселі.



За його словами, з принципових питань консультацій РФ, США та НАТО у Женеві та Брюсселі "зафіксовані розбіжності, і це погано".



Речник Путіна заявив, що НАТО не може диктувати Росії, як і куди їй переміщати свої військові сили на своїй території.



"Якщо НАТО хоче диктувати нам, як і куди нам переміщувати наші збройні сили на російській території, навряд чи це можливо, адже ми говоримо про російську територію. Росія не переміщає свої збройні сили територією інших держав. Це принциповий момент", - заявив Пєсков.



Нагадаємо, сьогодні у Відні проходить засідання Постійної ради ОБСЄ, де основними темами обговорення є вимоги "гарантій безпеки" Росії та напруження навколо України.

10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".

12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.