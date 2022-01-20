США дали країнам Балтії дозвіл на постачання зброї Україні, - Reuters

Про це пише Reuters.



"Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва", - повідомляє видання.



"Сполучені Штати та їх союзники та партнери об’єднуються, щоб прискорити допомогу Україні в безпеці. Ми тісно спілкуємося з нашими українськими партнерами та нашими союзниками по НАТО та використовуємо всі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону перед обличчям зростання російської агресії", - ідеться в матеріалі.



Згідно з чинними правилами контролю за обігом зброї, виготовленої у США, країни повинні отримати згоду Держдепартаменту перш ніж передати озброєння третій стороні.



"Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи "Джавелін", а Литва зможе надіслати ракети "Стінгер"", - пояснює Reuters.



Як зазначає видання, новини про схвалене постачання озброєння з'явилися 19 січня, після того, як президент США Джо Байден попередив РФ, що вона дорого заплатить у випадку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.

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