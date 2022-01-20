США дали країнам Балтії дозвіл на постачання зброї Україні, - Reuters
США дозволили балтійським державам передати американську зброю Україні
Про це пише Reuters.
"Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва", - повідомляє видання.
"Сполучені Штати та їх союзники та партнери об’єднуються, щоб прискорити допомогу Україні в безпеці. Ми тісно спілкуємося з нашими українськими партнерами та нашими союзниками по НАТО та використовуємо всі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону перед обличчям зростання російської агресії", - ідеться в матеріалі.
Згідно з чинними правилами контролю за обігом зброї, виготовленої у США, країни повинні отримати згоду Держдепартаменту перш ніж передати озброєння третій стороні.
"Погодження дозволить Естонії передати України протитанкові системи "Джавелін", а Литва зможе надіслати ракети "Стінгер"", - пояснює Reuters.
Як зазначає видання, новини про схвалене постачання озброєння з'явилися 19 січня, після того, як президент США Джо Байден попередив РФ, що вона дорого заплатить у випадку вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, раніше Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.18
Купівля 28.18Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.37
- Актуальне
- Важливе