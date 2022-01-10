Інструктори для ЗСУ та летальна зброя: Литва затвердила план військової підтримки України
Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю
Про це повідомляє LRT.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що план підтримки України передбачає низку практичних заходів, зокрема, збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.
"Ця матеріальна допомога - це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога - наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових", - зазначив він.
Також Литва має намір найближчим часом передати Україні системи нічного бачення - литовський уряд готує відповідне рішення.
- Нагадаємо, Чехія планує посилити військову співпрацю з Україною через дії Росії.
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