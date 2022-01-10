Інструктори для ЗСУ та летальна зброя: Литва затвердила план військової підтримки України

Про це повідомляє LRT.



Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що план підтримки України передбачає низку практичних заходів, зокрема, збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.



"Ця матеріальна допомога - це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога - наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових", - зазначив він.



Також Литва має намір найближчим часом передати Україні системи нічного бачення - литовський уряд готує відповідне рішення.

Нагадаємо, Чехія планує посилити військову співпрацю з Україною через дії Росії.