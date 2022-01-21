Естонія чекає від Німеччини дозволу на постачання Україні озброєння, - Deutsche Welle
На тлі російської загрози Естонія має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці
Про це пише Deutsche Welle.
Прессектретар Міноборони Німеччини зазначив, що Естонія надіслала країні запит, щоб отримати дозвіл на передачу 122-міліметрових гаубиць до України. Зараз звернення вивчають, він перебуває "на відомчому узгодженні".
Постачання озброєння також повиннно бути скоординоване з Фінляндією.
- Нагадаємо, Естонія має намір надати Україні ракетні комплекси "Джавелін", гаубиці та протитанкове озброєння.
- Також Естонія планує поставити до України зброю та польовий шпиталь.
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