Естонія планує передати Україні зброю та польовий шпиталь, - посол

Про це він сказав у етері "Україна 24".



"Ми в Естонії можемо також привезти вам трохи зброї, але, наприклад, разом з Німеччиною досить скоро ми привеземо в Україну найсучасніший польовий госпіталь у світі", - повідомив Каїмо Кууск.



Він наголосив, що шпиталь особливий тим, що його можна розпакувати чи спакувати впродовж години. Посол зауважив, що виготовляє госпіталі Естонія, а фінансує Німеччина.



Крім того, Каїмо Кууск зазначив, що естонці навчать військових медиків користуватися польовим шпиталем.

Нагадаємо, Естонія має намір надати Україні ракетні комплекси "Джавелін", гаубиці та протитанкове озброєння.

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