Естонія планує передати Україні зброю та польовий шпиталь, - посол
Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск заявив, що Естонія планує поставити Україні найсучасніший польовий госпіталь для ЗСУ та зброю
Про це він сказав у етері "Україна 24".
"Ми в Естонії можемо також привезти вам трохи зброї, але, наприклад, разом з Німеччиною досить скоро ми привеземо в Україну найсучасніший польовий госпіталь у світі", - повідомив Каїмо Кууск.
Він наголосив, що шпиталь особливий тим, що його можна розпакувати чи спакувати впродовж години. Посол зауважив, що виготовляє госпіталі Естонія, а фінансує Німеччина.
Крім того, Каїмо Кууск зазначив, що естонці навчать військових медиків користуватися польовим шпиталем.
- Нагадаємо, Естонія має намір надати Україні ракетні комплекси "Джавелін", гаубиці та протитанкове озброєння.
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