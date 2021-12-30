Естонія планує надати Україні ракетні комплекси "Джавелін", гаубиці та протитанкове озброєння
Міноборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети "Джавелін" і 122-міліметрові гаубиці
Про це повідомляє ERR.
Видання зазначає, що перед ухваленням остаточного рішення Естонія має отримати рішення від країни походження ракет - США, а також від колишніх власників гаубіц - Фінляндії та Німеччини.
Пеетер Куймет, начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Естонії сказав, що в умовах концентрації російських військ на кордонах з Україною, Естонія планує значно збільшити свою підтримку, яку вона надає з 2014 року.
"Естонія ухвалила рішення на рівні свого Міністерства оборони, що ми хочемо підтримувати Україну зброєю і боєприпасами у складній ситуації з безпекою. Ми розглядаємо можливість надати ракети "Джавелін" для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм і боєприпаси до них", - заявив Куймет.
Естонія отримала ракети "Джавелін" із США, частину з них вона купила, а ще одну отримала в якості військової допомоги. Вартість однієї ракети - від 75 до 130 тис. євро в залежності від умов контракту та від конкретного типу ракет. Естонія планує поставити Україні кілька десятків "Джавелінів".
- Нагадаємо, 22 грудня в зоні проведення ООС на Донеччині відбулися бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
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