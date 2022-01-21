США передадуть Україні бойові гелікоптери Мі-17

Про це повідомила сьогодні під час брифінгу прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.



"Нещодавно ми повідомили Конгресу про намір поставити гелікоптери Мі-17, тому я не сказала б, що президент займає вичікувальну позицію", - повідомила вона.



Речниця Білого дому підтвердила, що американський уряд дозволив трьом країнам НАТО (Латвії, Литві й Естонії) передати Україні раніше поставлену ним зброю виробництва США.

Нагадаємо, Естонія чекає від Німеччини дозволу на постачання Україні озброєння - вона має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці.

20 січня міністр оброни Латвії Артіс Пабрікс заявив, що Латвія готова надати Україні летальні та нелетальні озброєння. Готовність постачати Україні військове обладнання підтвердила Чехія.

Згодом міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили отримання дозволу від США на постачання зброї Україні.