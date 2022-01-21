США передадуть Україні бойові гелікоптери Мі-17
Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноздатності
Про це повідомила сьогодні під час брифінгу прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.
"Нещодавно ми повідомили Конгресу про намір поставити гелікоптери Мі-17, тому я не сказала б, що президент займає вичікувальну позицію", - повідомила вона.
Речниця Білого дому підтвердила, що американський уряд дозволив трьом країнам НАТО (Латвії, Литві й Естонії) передати Україні раніше поставлену ним зброю виробництва США.
- Нагадаємо, Естонія чекає від Німеччини дозволу на постачання Україні озброєння - вона має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці.
- 20 січня міністр оброни Латвії Артіс Пабрікс заявив, що Латвія готова надати Україні летальні та нелетальні озброєння. Готовність постачати Україні військове обладнання підтвердила Чехія.
- Згодом міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили отримання дозволу від США на постачання зброї Україні.
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