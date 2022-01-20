Латвія готова надати Україні летальні та нелетальні озброєння
На тлі російської загрози влада Латвії надасть Києву летальні та нелетальні озброєння
Про це заявив міністр оборони Артіс Пабрікс, повідомляє DW.
Деталі щодо того, які саме озброєння отримає Україна, буде оприлюднено після їхньої доставки. Водночас Пабрікс зазначив, що Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військовослужбовців.
Міністр розкритикував стриманість низки країн ЄС щодо надання Україні оборонної зброї.
"Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього. Я не вважаю це правильним", - сказав Пабрікс.
- Нагадаємо, Литва готова передати Україні летальну зброю на тлі можливого вторгнення Росії.
- 6 січня міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс заявив, що країна виділить Україні зброю та військову техніку.
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