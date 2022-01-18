Шольц: Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом

Про це Шольц сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Еспресо.TV.



"Впродовж багатьох років німецький уряд дотримується конкретної стратегії, і ця стратегія стосується того, щоб не експортувати летальне озброєння. Ми не змінювали цієї стратегії, коли прийшли до влади і почали виконувати повноваження", - сказав Шольц.



Канцлер Німеччини зазначив, що такої ж політики країна дотримувалася під час переговорів з РФ у рамках Ради НАТО-Росія і Постійної ради ОБСЄ, під час двосторонніх перемовин США і РФ, а також в рамках переговорів у Нормандському форматі.



На думку Шольца, протистояти російській агресії варто саме дипломатичним шляхом і зараз варто домагатися того, щоб військові дії РФ проти України не посилювалися.



"Зараз ми повинні подумати, як зробити, аби нинішнє загострення припинилося, і що ми можемо зробити, аби територіальна цілісність України жодним чином не опинилася під загрозою. І що не буде воєнної агресії проти України, і не буде жодних інших можливостей чи засобів, коли хтось намагатиметься здобути політичні зміни за допомогою застосування сили", - сказав Шольц.



Нагадаємо, 13 грудня видання Bild повідомило, що Меркель із травня блокувала поставки зброї в Україну через НАТО.

Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.

За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.

14 грудня Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні.

Пізніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною.

Україна попросила в Німеччини оборонне озброєння.

Посол України закликав Німеччину терміново допомогти Києву зі зброєю.



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