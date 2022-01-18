Шольц: Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом
У вівторок, 18 січня, Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що стратегія німецького уряду завжди стосувалася того, щоб не експортувати летальне озброєння, і новий уряд також зайняв цю позицію
Про це Шольц сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Еспресо.TV.
"Впродовж багатьох років німецький уряд дотримується конкретної стратегії, і ця стратегія стосується того, щоб не експортувати летальне озброєння. Ми не змінювали цієї стратегії, коли прийшли до влади і почали виконувати повноваження", - сказав Шольц.
Канцлер Німеччини зазначив, що такої ж політики країна дотримувалася під час переговорів з РФ у рамках Ради НАТО-Росія і Постійної ради ОБСЄ, під час двосторонніх перемовин США і РФ, а також в рамках переговорів у Нормандському форматі.
На думку Шольца, протистояти російській агресії варто саме дипломатичним шляхом і зараз варто домагатися того, щоб військові дії РФ проти України не посилювалися.
"Зараз ми повинні подумати, як зробити, аби нинішнє загострення припинилося, і що ми можемо зробити, аби територіальна цілісність України жодним чином не опинилася під загрозою. І що не буде воєнної агресії проти України, і не буде жодних інших можливостей чи засобів, коли хтось намагатиметься здобути політичні зміни за допомогою застосування сили", - сказав Шольц.
- Нагадаємо, 13 грудня видання Bild повідомило, що Меркель із травня блокувала поставки зброї в Україну через НАТО.
- Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.
- За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.
- 14 грудня Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні.
- Пізніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною.
- Україна попросила в Німеччини оборонне озброєння.
- Посол України закликав Німеччину терміново допомогти Києву зі зброєю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.56
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.54
- Актуальне
- Важливе