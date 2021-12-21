Новий уряд Німеччини не змінив позицію щодо постачання зброї Україні, - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною
Про це Мельник заявив під дипломатичного форуму в Гуті на Прикарпатті, передає РБК-Україна.
"Щодо зброї позиція (нового уряду Німеччини, - ред.) не змінилася. І шанси на те, що вона зміниться, на жаль, мінімальні. Нинішня коаліція, зокрема, "зелені", які є нашими союзниками, саме в цій сфері виступають за ще більш рестриктивну політику у сфері експорту німецького озброєння в цілому. Можливі ще обмеження", - сказав Мельник.
Посол підкреслив, що можливості для України у сфері постачання озброєння після переговорів з Німеччиною можуть звузитися ще більше. Однак, існує ймовірність, що в Україну можуть направити медичне обладнання та броньовані автомобілі для вивезення поранених.
"Тобто, що пов'язано з наслідками війни. Поки ситуація така", - зазначив Мельник.
- Нагадаємо, 13 грудня видання Bild повідомило, що Меркель із травня блокувала поставки зброї в Україну через НАТО.
- Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив з новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.
- За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.
- 14 грудня Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні.
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