Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні: держава, яка обороняється, повинна мати право придбати
Президент Володимир Зеленський висловив свою думку щодо блокування постачання зброї України з боку деяких країн НАТО
Про це він сказав у інтерв'ю виданню La Repubblica, переклад якого опублікував Офіс президента.
Зеленський заявив, що Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на кордонах з РФ.
"Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни", - вважає президент.
Він навів приклад Німеччини, яка завадила України у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем.
"Які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", - підсумував президент.
- Нагадаємо, 13 грудня Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив з новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.
- За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.
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