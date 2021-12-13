Міноборони України звинувачує Німеччину у блокуванні постачання зброї НАТО

Про це Резніков повідомив у інтерв'ю Financial Times.



Міністр оборони заявив виданню, що минулого місяця Берлін наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. З того часу Німеччина поступилася щодо першого пункту, визнавши зброю нелетальною.



"Вони все ще будують газопровід "Північний потік-2" і водночас блокують нашу оборонну зброю. Це дуже несправедливо", - підкреслив Резніков.



За його словами, союзники НАТО побоюються, що постачання зброї може вважатися Кремлем провокацією або навіть приводом для ескалації. Україна прагне терміново придбати протиракетні та зенітні комплекси, комплекти радіоелектронної боротьби та обладнання для кіберзахисту.



Резніков сказав, що Україна намагатиметься придбати зброю за допомогою двосторонніх угод із союзниками, включаючи США, Великобританію, Литву та Францію, оскільки колишній уряд ФРН на чолі з Ангелою Меркель блокував закупівлю летальної зброї.



Позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом поки не зрозуміла. У травні Роберт Хабек, співлідер Зелених, а нині міністр економіки правлячої коаліції, заявив, що запити України на оборонну зброю буде "важко заперечити".



Резніков зазначив, що побоювання західних союзників протистояти Путіну з позиції сили є помилковими.



"Не провокувати Росію - ця стратегія не працює і не працюватиме", - сказав він, зазначивши, що Москва вторглася в Грузію після того, як Берлін і Париж заблокували шлях країни до вступу в НАТО в 2008 році.



"Червоні лінії" Кремля проти вступу України в НАТО - це лише частина російської тактики проти альянсу, вважає Резніков.



"Я вважаю, що США зрозуміли ці загрози. Вони повинні підтримувати єдність альянсу", - зазначив міністр оборони.

10 грудня Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО вирішуватиме Київ та країни Альянсу, і ніхто інший.