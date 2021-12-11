Питання про членство України в НАТО вирішуватиме Київ та країни Альянсу, і ніхто інший, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання вступу України до НАТО перебуває виключно у компетенції Києва та країн-членів Альянсу
Про це Столтенберг сказав у Парижі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном та міністром збройних сил Франції Флоранс Парлі, повідомляє УНІАН.
За його словами, у питанні про членство України в НАТО йдеться про повагу суверенітету незалежної держави в Європі.
"Це знову і знову констатувалось, починаючи від Гельсінського заключного акту від 1975 року і багато разів після того, що у Європі кожна держава має право обирати свій власний шлях. І це стосується України. Тож, ми дотримуємося наших рішень, і нічого не змінилося, коли йдеться про підхід НАТО стосовно членства України. Це залежить від України, аби обирати власний шлях і обирати, чи хоче вона прагнути членства або ні. А тоді також це залежить від 30 країн-членів, аби вирішувати, чи Україна готова приєднатися до Альянсу. І ніхто інший", - сказав Столтенберг.
Він додав, що Росія намагається відновити сфери впливу, коли прагне контролювати, що можуть робити країни-сусіди.
Столтенберг як представник Норвегії зазначив, що дуже радий, що у 1949 році Париж, Лондон і Вашингтон не слухали Москву, яка виступала проти членства Норвегії у НАТО, і підтримали приєднання його країни, оскільки вона того прагнула.
"І так само ми повинні поважати бажання кожної суверенної держави у Європі", - сказав Столтенберг.
- Нагадаємо, 9 грудня Єнс Столтенберг попередив Російську Федерацію про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України та закликав до дипломатії.
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