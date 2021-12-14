Кулеба: Україна домовляється з Німеччиною про згоду на закупівлю озброєння в НАТО
Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання
Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.
Міністр закордонних справ зауважив, що раніше Україні надали доступ до системи оборонних закупівель НАТО, завдяки чому Міноборони може купувати озброєння напряму в країн-партнерів.
"У нас дійсно є певні дискусії з деякими членами Альянсу з приводу того, як вся система функціюватиме, але я переконаний, що ми маємо говорити про це з ними наразі на двосторонньому рівні як дипломати", - уточнив Дмитро Кулеба.
Однак, за його словами, це завдання можна виконати.
Крім того, міністр наголосив, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок усвідомлює загрозу з боку РФ, а також ризики газопроводу "Північний потік-2". Дмитро Кулеба додав, що вона вважає застосування не тільки букви, але й духу третього енергетичного пакету ЄС до "Північного потоку-2" беззастережною вимогою до газопроводу.
- Нагадаємо, 13 грудня Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив з новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.
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