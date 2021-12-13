Ситуація на Донбасі й "Північний потік-2": Кулеба провів телефонну розмову з очільницею МЗС Німеччини

Про це передає пресслужба МЗС України.

Кулеба розповів безпекову ситуацію вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, а також підтвердив відданість країни політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

“Високо цінуємо, що в коаліційній угоді нового уряду Німеччини приділяється пріоритетна увага відновленню миру в нашій державі. Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед в рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з безпекових питань. Переконані, що повне втілення принципу “спочатку безпека” дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині Мінських домовленостей”, - зауважив він.

За його словами, Україна виступає за дієву роботу Нормандського формату як важливого майданчика для переговорів.

“Він також привітав підтримку нашої держави з боку інших партнерів у контексті активізації процесу мирного врегулювання, наголосивши на незмінній позиції Києва: “Жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України”, - повідомили в МЗС.

У свою чергу, Бербок запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, готовності до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у Нормандському форматі.

Також представники країн обговорили позицію щодо “Північного потоку-2“. Міністри погодилися, що до проєкту має застосовуватися європейське енергетичне законодавство.

Вони також обговорили кроки задля зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

“Голови МЗС України та Німеччини домовилися відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах, зокрема активізувати співробітництво в сферах розвитку альтернативних джерел енергії, виробництві і транспортуванні водню, збільшенні обсягів торгівлі та інвестицій. Міністр також висловив зацікавленість в перезавантаженні рівноправного діалогу України та Німеччини з історичних питань”, - йдеться в повідомленні.

Кулеба запросив Бербок відвідати нашу державу з візитом 2022 року.

Нагадємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.

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