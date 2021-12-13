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Меркель із травня блокувала поставки зброї в Україну через НАТО, - Bild

13 грудня, 2021 понедiлок
22:13
Світ Ангела Меркель

Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA через НАТО

Про це пише Bild.

Видання зазначає, що з травня 2021 року, Німеччина заважала іншим членам НАТО продавати зброю Україні. Країна блокувала продажі: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США; 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Повідомляється, що Україна оплатила обидві системи озброєння через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) ще на початку 2021 року, проте у травні Німеччина та Нідерланди виступили проти продажу та заблокували його.

"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках", - йдеться в повідомленні.

Джерело видання відзначило, що Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою з Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.

Видання пише, що у серпні 2021 року, президент України Володимир Зеленський просив Меркель припинити блокаду поставки зброї, однак канцлер відзначила, що це виключено.

За декілька днів до закінчення терміну повноважень, Меркель почала частково відмовлятися від вето через ескалацію біля кордонів України з боку Російської Федерації.

Проте у грудні 2021 року Україна отримає першу партію протидронної зброї EDM4S-UA. Блокада на поставку гвинтівок зі США ще не переглядалася.

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Ангела Меркель
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