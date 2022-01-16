Моральний і людський обов'язок: Посол України закликав Німеччину терміново допомогти Києву зі зброєю
Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав Берлін терміново надати Києву оборонне озброєння
Про це повідомляє DW.
Про це Мельник заявив напередодні візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до України.
За його словами, небажання нового уряду ФРН постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.
"Народ України дуже розчарований. Зараз настав момент істини, хто є справжнім другом", - сказав Мельник.
Він додав, що українцям відомо про домовленість коаліції слідувати обмежувальній політиці щодо експорту зброї. Але, на думку Мельника, цей документ "не є Біблією" і нині світ перебуває "в найбільшій небезпеці розгортання величезної війни в центрі Європи - найгіршої з 1945 року".
Посол наголосив, що в умовах, коли "Путін загрожує державності України", українці мають "святе право на самооборону"
"Тому ми звертаємося до уряду Німеччини, і зокрема до міністра закордонних справ Бербок, з проханням терміново допомогти Україні з необхідною оборонною зброєю. Це моральний і людський обов'язок", - переконаний Мельник.
- Нагадаємо, 17 січня Анналена Бербок прибуде до Києва на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби.
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