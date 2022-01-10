Україна просить у Німеччини оборонне озброєння

Про це повідомляє Spiegel.

Мельник зазначив, що Німеччина "несе за Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль".

"Ми закликаємо уряд Німеччини відмовитися від існуючої позиції, яка з точки зору моралі абсолютно зайва, і терміново забезпечити Україну необхідним оборонним озброєнням. У нас є право на самооборону", - зауважив посол.

За його словами, небажання Берліна надавати зброю Києву може негативно відбитися на стані відносин України та Німеччини.