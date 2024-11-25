Віцепрезидентка Філіппін Дутерте заявила, що погроза вбити президента була "несправжньою"

Про це повідомляє Associated Press.

Дутерте, яка є юристом за фахом, намагалася зменшити значення своїх слів, стверджуючи, що її коментар не був справжньою загрозою, а лише відображенням занепокоєння щодо її власної безпеки в умовах невизначеності.

"Навіщо мені його вбивати, якщо не заради помсти з могили? У мене немає причин убивати його. Яка мені з цього користь?" - наголосила вона.

У телевізійній заяві Маркос підкреслив, що "таку злочинну змову не можна допустити" та наголосив на важливості підтримання верховенства права в країні.

"Цю злочинну змову не можна допустити... Я буду боротися з нею, - підкреслив Маркос. - Як демократична країна, ми повинні підтримувати верховенство права".

Заступник міністра юстиції Джессі Андрес оголосив, що Дутерте буде викликана до суду в рамках розслідування. Він назвав віцепрезидентку "замовником, який сам зізнався".

За його словами, всі урядові ресурси та правоохоронні органи будуть мобілізовані для ідентифікації ймовірного вбивці та притягнення його до кримінальної відповідальності.

"Ми повинні підтримувати порядок у цивілізованому суспільстві, дотримуючись верховенства права, і ми застосуємо для цього всю силу закону", - додав Андрес.