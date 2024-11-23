Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що найняла кілера, щоб убити президента та його дружину

Про це повідомляє Associated Press.

Виконавчий секретар Лукас Берсамін передав інформацію про цю погрозу президенту, після чого президентська охорона посилила заходи безпеки навколо Маркоса.

Сили безпеки заявили, що "координують свої дії з правоохоронними органами з метою виявлення, стримування і захисту від будь-яких загроз президенту і першій родині".

Раніше Маркос і Дутерте успішно балотувалися на виборах у травні 2022 року, проте між ними виникли серйозні розбіжності, зокрема у питанні зовнішньої політики щодо Китаю у Південнокитайському морі.

Сара Дутерте, донька колишнього президента Родріго Дутерте, стала відомою своїми критичними висловлюваннями на адресу Маркоса та його оточення, звинувачуючи їх у корупції та політичному переслідуванні.

Її коментарі були спровоковані рішенням членів палати представників про затримання її помічниці Зулейки Лопес, яка стала фігурою у розслідуванні щодо можливого нецільового використання бюджетних коштів.

Під час онлайн-пресконференції Сара Дутерте звинуватила Маркоса в некомпетентності як президента і в брехні, а також його дружину і спікера Палати представників у нецензурних висловлюваннях.

Крім того, вона висловила сумніви щодо власної безпеки і натякнула на можливу змову проти неї. Вона зазначила: "Якщо мене вб'ють, ви вб'єте BBM (президента Фердинанда Маркоса-молодшого - ред.), Лайзу Аранету і Мартіна Ромуальдеса. Без жартів, без жартів", заявивши про плани найняти кілера. Її слова викликали обурення, оскільки, за законодавством Філіппін, подібні погрози можуть вважатися кримінальним правопорушенням.

На тлі політичних розбіжностей головнокомандувач збройних сил генерал Ромео Браунер виступив із заявою, в якій запевнив, що 160-тисячні збройні сили Філіппін залишатимуться позапартійними "з максимальною повагою до наших демократичних інститутів і цивільної влади".

"Ми закликаємо до спокою і рішучості, - наголосив Браунер. - Ми ще раз наголошуємо на необхідності триматися разом проти тих, хто намагатиметься розірвати наші зв'язки як філіппінців".