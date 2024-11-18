США та Філіппіни підписали нову безпекову угоду перед поверненням Трампа в Білий дім

Про це інформує Bloomberg.

Міністр оборони США Ллойд Остін та його філіппінський колега Гілберто Теодоро підписали Угоду про загальну безпеку військової інформації в Манілі.

Згідно з повідомленням, новий пакт відкриває можливості для обміну секретною оборонною інформацією на тлі зростання активності Китаю в Південнокитайському морі та на Тайвані.

Крім того, угода регулює процеси закордонних військових продажів певних секретних технологій, що сприятиме поглибленню співпраці у сфері оборонного обладнання між двома країнами.

Це рішення відображає прагнення союзників зміцнити стосунки, що розвивалися під час президентства Джо Байдена та філіппінського лідера Фердинанда Маркоса-молодшого.

З огляду на можливе повернення Дональда Трампа до президентського крісла в січні, угода є важливим кроком у зміцненні оборонних позицій обох держав у контексті глобальної геополітики.