США та Філіппіни підписали нову безпекову угоду перед поверненням Трампа в Білий дім
У понеділок, 18 листопада, США та Філіппіни підписали угоду про обмін військовою інформацією, зміцнивши зв'язки за два місяці до вступу на посаду президента Дональда Трампа
Про це інформує Bloomberg.
Міністр оборони США Ллойд Остін та його філіппінський колега Гілберто Теодоро підписали Угоду про загальну безпеку військової інформації в Манілі.
Згідно з повідомленням, новий пакт відкриває можливості для обміну секретною оборонною інформацією на тлі зростання активності Китаю в Південнокитайському морі та на Тайвані.
Крім того, угода регулює процеси закордонних військових продажів певних секретних технологій, що сприятиме поглибленню співпраці у сфері оборонного обладнання між двома країнами.
Це рішення відображає прагнення союзників зміцнити стосунки, що розвивалися під час президентства Джо Байдена та філіппінського лідера Фердинанда Маркоса-молодшого.
З огляду на можливе повернення Дональда Трампа до президентського крісла в січні, угода є важливим кроком у зміцненні оборонних позицій обох держав у контексті глобальної геополітики.
- У вівторок, 12 листопада, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро заявив, що Китай посилює тиск на його країну, вимагаючи відмови від суверенних прав у Південнокитайському морі.
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