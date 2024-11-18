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США та Філіппіни підписали нову безпекову угоду перед поверненням Трампа в Білий дім

Марія Науменко
18 листопада, 2024 понедiлок
09:23
Світ Прапор США

У понеділок, 18 листопада, США та Філіппіни підписали угоду про обмін військовою інформацією, зміцнивши зв'язки за два місяці до вступу на посаду президента Дональда Трампа

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Про це інформує Bloomberg.

Міністр оборони США Ллойд Остін та його філіппінський колега Гілберто Теодоро підписали Угоду про загальну безпеку військової інформації в Манілі.

Згідно з повідомленням, новий пакт відкриває можливості для обміну секретною оборонною інформацією на тлі зростання активності Китаю в Південнокитайському морі та на Тайвані. 

Крім того, угода регулює процеси закордонних військових продажів певних секретних технологій, що сприятиме поглибленню співпраці у сфері оборонного обладнання між двома країнами.

Це рішення відображає прагнення союзників зміцнити стосунки, що розвивалися під час президентства Джо Байдена та філіппінського лідера Фердинанда Маркоса-молодшого. 

З огляду на можливе повернення Дональда Трампа до президентського крісла в січні, угода є важливим кроком у зміцненні оборонних позицій обох держав у контексті глобальної геополітики.

  • У вівторок, 12 листопада, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро заявив, що Китай посилює тиск на його країну, вимагаючи відмови від суверенних прав у Південнокитайському морі.
Теги:
Новини
Президент США
Філіппіни
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Військові новини
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