Філіппіни заявили, що Китай змушує їх відмовитися від прав у Південнокитайському морі

Про це інформує Reuters.

Теодоро назвав Філіппіни "жертвами китайської агресії", підкресливши, що Пекін все частіше вимагає уступок з боку Маніли щодо морських територій.

"Ми бачимо, що Пекін все частіше вимагає від нас поступитися нашими суверенними правами в цьому регіоні", - наголосив він.

У відповідь Китай заявив, що вживає заходів для захисту своїх прав, додавши, що Маніла сама порушує міжнародні норми.

"Якщо Філіппіни більше не будуть порушувати та провокувати, ескалації морської ситуації більше не буде", - заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Натомість Теодоро заявив, що претензії й поведінка Китаю суперечать міжнародному праву, а оборонні угоди з такими партнерами, як Австралія, є важливим способом стримування китайських вторгнень.

"Хоча вони (Китай, - ред.) стверджують, що діють під егідою міжнародного права, всі знають, що те, що вони роблять, суперечить принципам міжнародного права, - зазначив він. - Найбільшим доказом цього є те, що ніхто насправді не підтримав їхні дії або діяльність".

Цього року відбулася низка інцидентів між Китаєм і Філіппінами у спірних районах, зокрема навколо мілини Скарборо, де Китай оголосив про встановлення базових ліній територіальних вод. Філіппіни рішуче протестують проти таких дій, вважаючи їх продовженням незаконного захоплення території.

Чому між Китаєм та Філіппінами виникають суперечки в Південнокитайському морі

Південнокитайське море є стратегічно важливим регіоном через великі запаси нафти, газу та рибних ресурсів, а також важливі морські шляхи.

Конфлікти виникають через суперечності щодо суверенітету над островами та прав на ресурси. Китай претендує на 80% акваторії, обґрунтовуючи це історичними правами. Пекін розширює військову присутність, зокрема будуючи бази на штучних островах і розміщуючи сучасне озброєння.

Мета Китаю - отримати доступ до природних ресурсів і встановити контроль над регіональними морськими шляхами.

Інші країни АСЕАН, такі як Філіппіни та В'єтнам, заперечують китайські претензії.

Філіппіни, що мають оборонні угоди зі США, зміцнюють військову співпрацю, проводять спільні навчання й активно шукають підтримки на міжнародних майданчиках.

У 2016 році Гаазький суд визнав претензії Китаю на ПКМ необґрунтованими, але Пекін це рішення ігнорує.

Китай натомість продовжує будувати військові об'єкти, зміцнюючи свої позиції, що може мати серйозні наслідки для регіональної стабільності. Водночас філіппінці та їхні союзники працюють над залученням міжнародної підтримки для розв'язання конфлікту.