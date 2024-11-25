В Україні перевірять рішення МСЕК про встановлення інвалідності 1695 посадовцям

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

На кінець листопада 2024 року спеціально створена міжвідомча група, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора, сформувала перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Цей перелік скерували на експертизу, яка має з'ясувати, чи були обґрунтованими рішення медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності щодо цих посадовців.

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Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32% – працівники органів податкової служби України;

26% – працівники органів прокуратури;

17 % – працівники органів митної служби;

25 % – працівники інших державних органів.

У МОЗ додали, що перелік посадовців, справи яких переглянуть, зростає в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.

Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності цим посадовцям. У разі необґрунтованого ухвалення таких рішень їх переглянуть.

Що передувало

ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів. У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто з інвалідністю) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності. Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії. 20 листопада парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.