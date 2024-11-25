Британія вводить найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ
Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти російського тіньового нафтового флоту: під обмеження потрапили 30 суден
Про це повідомив британський уряд, а також заявив міністр закордонних справ Девід Леммі, передає "Голос Америки".
"Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії, включаючи 30 суден", - заявив Леммі.
Акцентовано, що санкції торкнуться 30 кораблів тіньового флоту РФ, відповідальних за транспортування нафти та нафтопродуктів.
"Половина кораблів перевозять нафту та нафтопродукти, такі як бензин, на суму понад $4,3 млрд лише за останній рік, тому сьогодні це найбільший британський пакет такого роду", - йдеться в повідомленні уряду.
- 19 листопада уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей.
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