Британія вводить найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Про це повідомив британський уряд, а також заявив міністр закордонних справ Девід Леммі, передає "Голос Америки".

"Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії, включаючи 30 суден", - заявив Леммі.

Акцентовано, що санкції торкнуться 30 кораблів тіньового флоту РФ, відповідальних за транспортування нафти та нафтопродуктів.

"Половина кораблів перевозять нафту та нафтопродукти, такі як бензин, на суму понад $4,3 млрд лише за останній рік, тому сьогодні це найбільший британський пакет такого роду", - йдеться в повідомленні уряду.