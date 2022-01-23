Вступ нових країн зі Східної Європи до НАТО взагалі не стоїть на порядку денному, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО не може дати гарантії нерозширення Росії, оскільки питання про членство в Альянсі нових країн зі Східної Європи не стоїть на порядку денному
Про це Шольц заявив у інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.
За його словами, НАТО не може дати Росії гарантій щодо нерозширення, оскільки питання про вступ нових країн зі Східної Європи до Альянсу немає на порядку денному.
"Вступ нових країн зі Східної Європи до НАТО зараз взагалі не стоїть на порядку денному. Навіщо ця вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути", - сказав Шольц.
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Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо кризи навколо України та "гарантій безпеки", яких Москва вимагає від Заходу
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