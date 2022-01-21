У Женеві почалися переговори Блінкена та Лаврова: Росія "не очікує прориву"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на трансляцію переговорів.



Голова МЗС РФ заявив, що не чекає прориву від переговорів із США, але чекає відповіді на пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".



"(Наші) пропозиції надзвичайно конкретні, і ми чекаємо не менш конкретних відповідей", - заявив Лавров.



"Це критичний момент. Ви маєте рацію: ми не очікуємо, що ми сьогодні вирішимо наші розбіжності", - відповів держсекретар США.



Блінкен підкреслив, що США прагне продовжувати йти шляхом дипломатії та мирним способом розв'язати розбіжності між сторонами. Однак попередив про жорстку відповідь у разі вторгнення РФ в Україну.



"Я радий можливості обговорити питання, включаючи зусилля з деескалації та запобігання російській агресії проти України. Я консультувався з союзниками і партнерами, ми прихильні шляху дипломатії і діалогу, але також прихильні швидкій і жорсткій відповіді, якщо Росія продовжить агресію", - наголосив Блінкен.



Нагадаємо, "гарантії безпеки", яких РФ вимагає від США, виключають подальше розширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України, а також інших держав. Також Москва пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід.

19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

21 січня МЗС Росії уточнило вимоги стосовно "безпекових гарантій" та зажадало виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.



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