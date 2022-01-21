РФ зажадала виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії
МЗС Росії уточнило вимоги стосовно "безпекових гарантій"
Про це пише РИА Новости.
За словами російського МЗС, НАТО повинне повернутися до конфігурації 1997 року.
"Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", - пояснили в міністерстві.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
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