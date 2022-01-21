РФ зажадала виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії

Про це пише РИА Новости.



За словами російського МЗС, НАТО повинне повернутися до конфігурації 1997 року.



"Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb